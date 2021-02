Sprung von Europabrücke: 30-jähriger Basejumper landete in Baumkrone

Die eintreffenden Beamten machten sich auf die Suche und entdeckten 190 Meter tiefer eine Person, die samt Fallschirm in einer Baumkrone hing. Der 30-jährige Mann aus Litauen konnte von der Berufsfeuerwehr mittels Drehleiter unverletzt geborgen werden.

Der 30-jährige Litauer blieb samt Schirm in einer Baumkrone hängen.

Laut Polizei war der Sprung nicht nur illegal, denn mit Ausnahme von Bungeejumping sind Sprünge von Brücken in Österreich verboten , sondern auch hochgefährlich. Denn als der Basejumper sich in die Tiefe stürzte, herrschten böige Windverhältnisse. Diese hätten zur Folge haben können, dass sich der Schirm nicht gänzlich öffnet, so die Polizei.