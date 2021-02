Virologin Von Laer empfiehlt eigene Impfkampagne für Bezirk Schwaz

Zur Sprache kam auch die aktuelle Situation im Bezirk Schwaz. Heute sagte Von Laer, dass in Österreich derzeit "viel gemacht" werde. Es gebe derzeit die Strategie "Test statt Lockdown". Ob das funktioniere, könne man noch nicht sagen. Auch in Tirol sei die Situation derzeit gut. Im Bezirk Schwaz sei die Inzidenz jedoch noch hoch, die Südafrika-Variante verschwinde nicht. Die Maßnahmen seien "etwas spät" gesetzt worden. Sie schlage vor, durch Impfungen ("Riegelimpfungen") im Umfeld die Ausbreitung der Variante einzudämmen.

Tirols Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl begrüßte den Vorschlag der Innsbrucker Virologin von Laer. Zangerl selbst forderte Anfang Februar eine rasche Lieferung an "wirksamem Impfstoff" in betroffene Gebiete. "Wenn sich zeigt, dass Tirol mit den ergriffenen Maßnahmen gegen die Mutation erfolgreich ist, dann wird das Vorbildwirkung auf andere Regionen bzw. Länder haben", meinte er.

In der Zillertaler Gemeinde Mayrhofen wurde indes am Dienstag bekannt, dass im dortigen Kindergarten ein Cluster entstanden war. In dem Kindergarten zumindest gab es neun Fälle - bei einem besteht der Verdacht auf die südafrikanische Mutation. Auch in der Neuen Mittelschule gab es Infektionen. Der Kindergarten und die Schule wurden nun geschlossen.