Aus eins mach zwei: Ur-Mond des Mars wurde in zwei Stücke gerissen

Zürich – Früher wurde der Mars gemäß Simulationen von Zürcher Forschenden nur von einem Trabanten umkreist. Ein größerer Brocken traf diesen Himmelskörpers, der daraufhin zerbarst – in die kleinen Marsmonde Deimos und Phobos. Diese hielt man bisher aufgrund ihrer Form und Größe für zwei eingefangene Asteroiden. Doch sie umkreisen ihren Mutterplaneten kreisförmig in dessen Äquatorebene, was gegen diese Theorie spricht.