Kalser Landesstraße nach Lawinenabgang gesperrt

Kals am Großglockner – Nach einem Lawinenabgang am Dienstagnachmittag ist die Kalser Landesstraße (L 26) im Bereich Hasslerebene, Staniska – Arnig gesperrt. Gegen 15 Uhr war eine Nassschneelawine abgegangen, diese teilte sich oberhalb der Straße und floss in zwei Armen darüber. Die Fahrbahn wurde auf jeweils einer Breite von 20 bis 30 Metern und einer Höhe von bis zu ca. drei bis vier Metern vollständig verlegt. Personen kamen nicht zu Schaden.