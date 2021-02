Kalser Landesstraße nach Lawinenabgang nur zeitweise befahrbar

Kals am Großglockner – Nachdem am Dienstagnachmittag auf die Kalser Landesstraße (L26) in Osttirol eine Lawine abgegangen war, war die Straße wegen Lawinengefahr am Mittwoch noch temporär gesperrt. Am späten Nachmittag wurde diese dann mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die Lawinenkommission konnte nach einer weiteren Begutachtung und Beratungt eine günstigere Lawinenprognose erstellen, teilte das Land in einer Aussendung mit. Die Straße ist bis auf Weiteres wieder ohne Behinderungen befahrbar.