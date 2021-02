17-Jährige fuhr in Innsbruck auf Auto von Schwangerer mit Kind auf

© zeitungsfoto.at/Liebl Daniel

Innsbruck – Wegen einer Unaufmerksamkeit prallte eine 17-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag auf der Inntalautobahn in das Auto einer schwangeren Frau, das wiederum in ein anderes Auto geschoben wurde.

Der Unfall passierte gegen 17.35 Uhr im Bereich des Amraser Tunnels in Fahrtrichtung Westen. Eine 24-jährige Autofahrerin hatte im Abendverkehr aufgrund einer Fahrzeugkolonne abgebremst. Die nachfolgende 34-jährige Schwangere, die mit ihrer dreijährigen Tochter in einem Kindersitz unterwegs war, hielt ebenfalls an.