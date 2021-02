ÖSV-Hoffnung Kramer: Drama-Queen wider Willen

Oberstdorf – Sie ist die erfolgreichste ÖSV-Nordische in diesem Winter und kommt mit drei Weltcupsiegen im Gepäck nach Oberstdorf. Sara Marita Kramer hat allen Grund, sich auf ihre WM-Premiere im Allgäu zu freuen. Die 19-jährige Salzburgerin, die um ein Haar ihre Karriere vor zwei Jahren beendet hätte, ist die große Medaillenhoffnung im ÖSV-Adlerhorst. Wenn die Skisprung-Damen heute in der Qualifikation (17.40/live ORF eins) und morgen in der ersten Medaillenentscheidung angreifen, ist Kramer eine Art „Wundertüte“.