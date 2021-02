Mehr Spielerschutz, weniger Korruption: Was das „Glücksspielpaket“ bringen soll

Wien – Die Bundesregierung wird mit ihrem „Glücksspielpaket“ die angekündigte Kompetenzen-Entflechtung umsetzen. Dazu sollen die entsprechenden Agenden aus dem Bereich des Finanzministeriums herausgelöst werden und in eine unabhängige und weisungsfreie Glücksspielbehörde übertragen werden. Das gab Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch nach der Ministerratssitzung bekannt.

Blümel selbst erklärte in einem schriftlichen Statement am Mittwoch, die Mehrfachrolle des Finanzministeriums im Glücksspielbereich sei nicht mehr zeitgemäß. Bei der geplanten Entflechtung werde man sich an internationalen Vorzeigemodellen orientieren. Zudem würden der Spielerschutz und der Kampf gegen illegales Glücksspiel forciert.

Die FPÖ ließ kein gutes Haar an den Regierungsplänen. „Völlig übersehen hat man, dass folgerichtig auch das staatliche Glücksspielmonopol über Bord geworfen werden müsste. Denn die sogenannte Entflechtung von Politik und Glücksspiel ist sonst wohl kaum argumentierbar“, so der blaue Parteiobmann Norbert Hofer. „Das ist ein wenig intelligenter Schnellschuss und hat wohl einzig und alleine das Ziel, den Finanzminister und den Bundeskanzler in der Causa Novomatic auf sicheres Terrain zu führen.“ Er sei klar für das staatliche Monopol auf Glücksspiel, so Hofer.