Plansee Group übernimmt Mehrheit an Ceratizit Group

Breitenwang – Der weltweit tätige Hochleistungswerkstoffhersteller Plansee mit Sitz in Breitenwang in Tirol übernimmt mit 1. März die Mehrheit an der Ceratizit S.A. Bisher war die Plansee Group mit 50 Prozent beteiligt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Über den Umfang der übernommenen Anteile und finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart.