Gewessler zu Aufbauplan: Weg aus Corona-Krise führt über Klimaschutz

Wien – Für Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) führt der Weg aus der Corona-Krise über den Klimaschutz. „Genau aus diesem Grund wurde auf europäischer Ebene beschlossen, dass mindestens 37 Prozent des Aufbauplans in den Klimaschutz fließen müssen. Wir in Österreich haben uns vorgenommen, diesen Wert zu übertreffen“, erklärte Gewessler am Mittwoch. „Wir wollen vorangehen und Österreich auch in Europa zum Vorreiter im Klimaschutz machen.“