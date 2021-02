Branche beklagt Ausfälle: 2000 Tonnen Tiroler Kartoffeln drohen zu verrotten

Innsbruck – Rund 2000 Tonnen Kartoffel aus Tirol drohen wegen fehlender Absatzmöglichkeiten zu verrotten. Rund 15.000 Tonnen Erdäpfel wachsen jährlich auf Tirols Äckern. Die Hälfte davon wird direkt vermarktet, 4000 Tonnen gehen in den Lebensmittelhandel und 2500 Tonnen in die Gastronomie. Aufgrund der geschlossenen Gastronomie und des ausgefallenen Tourismus seien nun aber noch 2000 Tonnen lagernd, teilte die Tiroler Landwirtschaftskammer am Mittwoch in einer Aussendung mit.