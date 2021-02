Opposition rechnet mit türkis-grüner Krisenpolitik ab, Kurz kontert

Österreich finde sich unter jenen Ländern mit dem stärksten Wirtschaftseinbruch, die Arbeitslosigkeit in Österreich sei doppelt so hoch gestiegen wie jene Deutschlands und beim Impfen habe man einen Negativrekord aufgestellt, kritisierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. © APA/Schlager

Wien – Die Opposition hat die „Aktuelle Stunde“ im Nationalrat am Mittwoch dazu genutzt, um mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung in puncto Arbeitsmarkt und Beschäftigung abzurechnen. SPÖ, FPÖ, NEOS kritisierten unisono die Ineffektivität der Hilfen und untermauerten dies mit den aktuellen Arbeitsmarkt-und Wirtschaftsdaten. Diese interpretierten die Regierungsparteien ÖVP und Grüne freilich anders.

Die Krise kenne viele Verliererinnen und Verlierer, viele Arbeitnehmer stünden vor dem Nichts, Betriebe müssten zusperren, diagnostizierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Österreich finde sich unter jenen Ländern mit dem stärksten Wirtschaftseinbruch, die Arbeitslosigkeit in Österreich sei doppelt so hoch gestiegen wie jene Deutschlands und beim Impfen habe man einen Negativrekord aufgestellt, so Rendi-Wagner: „Beim Impfen liegt nur Tschechien hinter uns.“

Die Erklärung, dass der Tourismus hierzulande eine überproportionale Rolle spiele, sei „zu wenig“, meinte die SPÖ-Chefin. Vielmehr seien die versprochenen Hilfen „zu wenig, zu spät und zu bürokratisch“. Rendi-Wagner bot ihre Partei erneut als „konstruktiven Partner“ an und warb für die roten Vorschläge. Mit der Aussetzung der gesetzlichen Mieterhöhung sei ja „einer unserer Vorschläge“ bereits umgesetzt worden: „Ein guter, ein erster Schritt, dem viele weitere folgen müssen.“

FPÖ: System der „Kontrolle“ und „Vernaderung“

Für die freiheitliche Mandatarin Dagmar Belakowitsch ist „irgendwas faul im System“, denn die Hilfen kommen nicht dort an, wo sie hingehörten. Dies würden nicht zuletzt die Arbeitsmarkt- und die Wirtschaftsdaten nahe legen. Österreich befinde sich in einem „wirtschaftlichen Chaos“. Einen Ordnungsruf brachte Belakowitsch der Befund ein, wonach die ÖVP versuche, ein „austrofaschistisches System“ zu etablieren, ein System der „Kontrolle“ und „Vernaderung“. Die Gesellschaft werde in „die Guten und in die Bösen“ gespalten, kritisierte die Freiheitliche.

NEOS: „Insolvenzwelle wird auf uns zukommen.“

NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn attestiert der Regierung ebenfalls „Planlosigkeit“. Es wäre besser, „gezielt zu helfen, als mit der Gießkanne durch das Land zu fahren“. Auf mittelbar vom Ausbleiben der Touristen getroffene Sparten wie beispielsweise Handel oder Textildienstleister würde vergessen. Dass sich die Regierung mit der Insolvenzstatistik rühme, will Schellhorn nicht hinnehmen: „Die Insolvenzwelle wird auf uns zukommen.“ Denn was passiere, wenn die Stundungen auslaufen?, fragte Schellhorn. Nach dessen Dafürhalten brauche es dringend eine Stärkung des Eigenkapitals, Beteiligungsfonds und ein modernes Insolvenzrecht.

Kurz: Liegen in „den letzten Zügen der Krise“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) versuchte die Angriffe damit zu parieren, dass man nun einmal „mittlerweile fast ein Jahr mit der größten Pandemie seit 100 Jahren zu kämpfen“ habe. Diese „gewaltige Gesundheitskrise“ habe die ganze Welt erschüttert. Dass Österreich von der Krise „deutlich härter“ getroffen wurde, liege daran, dass der Tourismus, dessen Anteil an der Wertschöpfung in Österreich doppelt so hoch sei wie im europäischen Schnitt, „natürlich in einer Pandemie besonders hart getroffen ist“, argumentierte der Kanzler.

Österreich habe aber in der Vergangenheit finanziell die Möglichkeit geschaffen, „stärker zu helfen als andere Staaten in Europa“, so Kurz, der auf die geleisteten Hilfen verwies. Das österreichische Modell sei eines „der besten der Welt“ und der Grund. Die Herausforderungen könnten nur „gemeinsam“ gestemmt werden, so Kurz, der betonte, dass man in „den letzten Zügen der Krise“ liege. „Im Sommer können wir wieder zur Normalität zurückkehren.“ Auch verwies der Kanzler auf den „mutigen Schritt“ der jüngsten Öffnungen: Österreich habe früher als andere die Schulen und den Handel wieder geöffnet. Deutschland und andere Länder seien nach wie vor im Lockdown.

