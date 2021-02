Erhöhte Fenstersturzgefahr durch frühlingshafte Temperaturen

Symbolbild. © TT/Parigger

Wien – Im Schnitt stürzt in Österreich alle vier Wochen ein Kind aus einem Fenster. Im Vorjahr gab es ein Todesopfer nach einem derartigen Unfall, acht weitere Kinder verletzten sich teils schwer. Die nunmehr frühlingshaften Temperaturen sorgen für erhöhte Gefahr. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) appellierte am Mittwoch zu besonderer Vorsicht. Kinder dürfen auch beim "kurzen Lüften" nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, hieß es in einer Aussendung.

Schwerste Unfälle bei Kindern

Fensterstürze zählen somit zwar nicht zu den häufigsten, jedoch zu den schwersten Unfällen bei Kindern. Die Folgen reichen von Prellungen und Knochenbrüchen bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen von Kopf, Wirbelsäule und inneren Organen. "Der Bewegungs- und Entdeckungsdrang von Kindern kann sich in Kombination mit geöffneten oder ungesicherten Fenstern und Balkontüren in Sekundenschnelle zu einer unkalkulierbaren Gefahrenquelle entwickeln", warnte Othmar Thann, Direktor des KFV.

"Jahr für Jahr sehen wir, dass es gerade in den ersten Tagen mit wärmeren Temperaturen zu folgenschweren Fensterstürzen von Kindern kommt - mit schrecklichen Folgen. Wir appellieren daher dringend an alle Eltern und Aufsichtspersonen, versperrbare Kindersicherheitsgriffe zu montieren und auch beim kurzen Lüften vorsichtig zu sein." In Haushalten, in denen Kinder leben, sollten alle Fenster und Balkontüren mit entsprechenden Fenstersicherungen ausgestattet oder nachgerüstet sein. Versperrbare Fenstersicherungen sind in Möbelhäusern, Baumärkten oder online kostengünstig erhältlich und können auch im Nachhinein an bestehende Fenster relativ einfach und ohne fachmännische Hilfe angebracht werden. Katzen- oder Fliegenschutzgitter hingegen eignen sich nicht als Schutzmaßnahme, sie können bei Druck nachgeben oder reißen.