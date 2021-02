Zeugenaufruf: Schule in Sölden von Sprayern verunstaltet

Sölden – Unbekannte Täter haben über das Wochenende vom 19. Februar., 15 Uhr, bis zum 22. Februar, 16 Uhr, in Sölden an der Schule mehrere Graffitis hinterlassen. Die Schriftzüge „PeaK" und „WBAWBAWBA" wurden in roter und schwarzer Farbe im Stiegenhaus an die Wand gesprüht. Auch am Fensterbrett entstand Sachschaden.