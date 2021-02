Fall Epstein: Maxwell bat erneut um Freilassung auf Kaution

New York – Die Ex-Partnerin von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, hat erneut um eine Freilassung auf Kaution gebeten – und angeboten, dafür ihre französische und britische Staatsbürgerschaft aufzugeben. Maxwell sei bereit, die Staatsbürgerschaften aufzugeben, "um jegliche Möglichkeit auszuräumen, in diesen Ländern Zuflucht zu suchen", zitierten US-Medien am Mittwoch aus Gerichtsdokumenten. Epstein soll Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben