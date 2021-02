Ex-Partnerin mit Umbringen bedroht: Mann in Lienz festgenommen

Lienz – Ein 30-jähriger Einheimischer wurde am Dienstagabend in Lienz festgenommen. Der Mann soll mehrmals seine Ex-Partnerin und ihren Bekannten mit dem Umbringen bedroht haben. Die Beamten fanden im Zuge der Erhebungen zudem Videos und weiteres Beweismaterial, in dem der Verdächtige mehrfach strafbare Handlungen gegen die Polizei teilte.