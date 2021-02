Lawine auf Felbertauernstraße sorgte kurzzeitig für Sperre

Matrei in Osttirol – Eine größere Nassschneelawine ging am späten Mittwochnachmittag die Felbertauernstraße bei Straßenkilometer 10 ab. Über die „Ruggenthaleralm"-Lawinengalerie drangen die Schneemengen gegen 17.45 Uhr von der Vorderseite in die Galerie ein. Die Fahrbahn in Richtung Matrei wurde auf einer Länge von 50 bis 70 Meter verlegt.