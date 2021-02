Australien verabschiedete umstrittenes Mediengesetz

Menlo Park, Canberra – Das australische Parlament hat das von Facebook scharf kritisierte Mediengesetz auf den Weg gebracht. „Der Kodex wird sicherstellen, dass Nachrichtenmedien für die Inhalte, die sie generieren, fair entlohnt werden, was dazu beiträgt, den Journalismus des öffentlichen Interesses in Australien aufrechtzuerhalten", sagten Schatzkanzler Josh Frydenberg und Kommunikationsminister Paul Fletcher am Donnerstag.