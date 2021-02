Mehr als 30 Kilo Wolle: Verwildertes Schaf "Baarack" sorgt für Staunen

Der Widder "Baarack" kurz nachdem er in der Wildnis gefunden wurde.

Lancefield – Es ist fast fünf Jahre her, dass Schaf "Baarack" im australischen Lancefield aus seiner Herde ausgerissen ist. Vor kurzem wurde der Widder zufällig in der Wildnis wiederentdeckt – jedoch war er kaum noch zu erkennen. Denn "Baarack" war in der Zwischenzeit eine mehr als 30 Kilogramm schwere Wollschicht gewachsen – die ihm nun weltweite Berühmtheit einbringt. Ein Videoclip, der seine höchst überfällige Scherung zeigt, wurde inzwischen millionenfach geklickt.