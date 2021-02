Italien will Anti-Covid-Maßnahmen bis nach Ostern verlängern

Die Spanische Treppe in Rom ist die Touristenattraktion schlechthin. Dort sitzen darf man aber nicht mehr.

Rom – Italien will die Anti-Covid-Maßnahmen bis nach Ostern verlängern. Die italienische Regierung um den neuen italienischen Premierminister Mario Draghi plant eine neue Verordnung mit Restriktionen, die bis zum 6. April dauern sollen. Damit sollen jene Vorschriften weiterhin gelten, die bereits in der Weihnachtszeit in Kraft getreten sind, berichteten italienische Medien.