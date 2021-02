13-Jähriger tot aufgefunden: Verdächtiger (14) wird Haftrichter vorgeführt

Sinsheim – Nach dem gewaltsamen Tod eines 13-Jährigen in Sinsheim in Baden-Württemberg soll der 14 Jahre alte Verdächtige am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Morgen mitteilten. Man ermittle derzeit im persönlichen Umfeld des mutmaßlichen Täters und des Opfers. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die beiden Jugendlichen kannten.