Naturschützer kippten fünf Tonnen Salz in Seewinkel-Lacke

Apetlon, Eisenstadt – Fünf Tonnen Salz sollen eine sterbende Lacke im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel retten. Am Donnerstag wurde das Salz bei der Moschado-Lacke in Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) händisch ausgebracht, teilte der WWF mit. Die Salzzugabe soll lokal schwere Schäden beheben. Die zentrale Herausforderung liege aber darin, natürliche Prozesse wiederherzustellen, hieß es.