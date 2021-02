Gegen Fake News: Twitter warnt vor Daten-Leaks durch Hacker

„Es ist nachvollziehbar, dass Twitter seine User besser vor möglichen Fake-News-Kampagnen schützen will. Die Plattform darf aber dem investigativen Journalismus nicht im Weg stehen. Aus Sicht von Berichterstattern ist es nicht relevant, wo eine Information herkommt. Ihre Aufgabe ist es, sie zu verifizieren und zu veröffentlichen, wenn sie von gesellschaftlichem Interesse ist. Ein Beispiel dafür sind die Panama Papers. Für Twitter ist diese Problematik eine Gratwanderung", sagt Markus Beckedahl, Chefredakteur der Plattform Netzpolitik.

Twitter hat die Implementierung der Warnung nicht offiziell angekündigt, jedoch ist sie am vergangenen Sonntag bei einer Meldung des News-Outlets The Grayzone aufgetaucht, in der es um Datenleaks ging. Laut Twitter haben die Urheber „diese Materialien möglicherweise durch Hacking erworben".