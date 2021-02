Umbau, Ausbau, Neubau: 240 Millionen Euro für Bahnausbau bis 2030 in Tirol

Innsbruck – 96 Bahnhöfe und Haltestellen gibt es in Tirol. 17 davon wurden in den letzten Jahren modernisiert, um- oder ausgebaut. Damit aber noch nicht genug: Bis 2030 werden nun 18 weitere Verkehrsstationen auf den neuesten Stand gebracht – zum Teil auch neu gebaut. Dazu stellten Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), Verkehrslandesrätin und LHStvin Ingrid Felipe (Grüne) am Donnerstag gemeinsam mit ÖBB-Chef Andreas Matthä in Innsbruck den "Tiroler Vertrag 2" vor.