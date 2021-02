120.000 Euro Schaden: Internetbetrüger zockten Tiroler Autokäufer ab

Nauders, Klagenfurt – Ein 45-Jähriger meldete im vergangenen Oktober der Polizei in Nauders, dass er über eine Onlineplattform ein Auto in Niederösterreich gekauft und das Geld nach Erhalt einer E-Mail-Rechnung auf das dort angeführte Konto überwiesen hatte. Später stellte sich aber heraus, dass die Rechnung des Autohauses abgefangen und mit einer anderen Kontonummer versehen worden war, teilte die Exekutive mit. Das Geld kam somit nicht beim Autohaus an und der Einheimische erlitt einen Schaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags.