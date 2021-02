Gurtpflicht und Handy am Steuer: Tiroler Polizei ahndet 317 Übertretungen

Innsbruck – Die Tiroler Polizei führte am Mittwoch in allen Bezirken verstärkte Verkehrskontrollen durch. Im Fokus standen dabei die Themen Sicherheitsgurt, Kindersicherung und Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung. Bei den Kontrollen mussten insgesamt 317 Übertretungen beanstandet werden:

Die Exekutive appelliert auch an Autofahrer, sich eine Freisprecheinrichtung anzuschaffen oder den nächsten Parkplatz anzufahren. "Einen Anruf während der Fahrt zu ignorieren und ein paar Minuten später zurückzurufen, sollte kein Problem darstellen, erspart 50 Euro und bringt jedenfalls ein deutliches Plus an Verkehrssicherheit", so Widmann. (TT.com)