Von Macron herausgefordert: YouTuber landen in Frankreich Corona-Hit

Macron hat in dem Video sogar einen Gastauftritt: Sein Kopf ist in den Himmel eingeblendet, während er noch einmal erklärt, worauf es ankommt.

Paris – Die französischen YouTuber Mcfly und Carlito haben mit einem Musikvideo über Corona-Regeln in kürzester Zeit einen Hit in Frankreich gelandet – und damit eine Herausforderung von Präsident Emmanuel Macron erfolgreich gemeistert. Dieser hatte die beiden in einer Videobotschaft aufgerufen, mit einem solchen Clip zehn Millionen Views zu erreichen. Ein Élysée-Sprecher bestätigte dies der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Mittwoch.