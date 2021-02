Skitourengeher löste Lawine und Suchaktion in St. Leonhard aus

St. Leonhard im Pitztal – Am Donnerstag, am frühen Nachmittag, löste ein Skitourengeher in St. Leonhard im Pitztal eine Lawine aus. Der 55-Jährige fuhr vom Grubenkopf über das Grubenkar in Richtung Taschachtal ab. Auf einer Seehöhe von ungefähr 2200 Metern wollte er einen Steilhang nach links umfahren, als sich unmittelbar unterhalb des Mannes ein Schneebrett löste, welches als Nassschneelawine auf die Piste des Rifflsee-Skigebietes abging. Das Skigebiet war nicht in Betrieb.