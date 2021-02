Zwei Tourengeher in Osttirol bei Stürzen verletzt

Lienz – In Osttirol haben sich am Donnerstag zwei Männer bei Skitouren verletzt. Am Großglockner kam ein Mitglied einer sechsköpfigen Tourengruppe auf der Abfahrt vom sogenannten „Bahnhof“ zu Sturz und fiel etwa 30 Meter über felsiges Gelände auf das Ködnitzkees. Der 48-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen.