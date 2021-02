Deutscher Sandalenhersteller Birkenstock wird französisch

Düsseldorf, Paris – Der deutsche Sandalenhersteller Birkenstock ist verkauft. Die Traditionsfirma in Linz am Rhein geht an die US-französische Beteiligungsgesellschaft L Catterton und die Familienholding Financiere Agache des französischen Milliardärs Bernard Arnault, wie der Birkenstock-Geschäftsführer Oliver Reichert dem Handelsblatt am Freitag sagte.