Schadenersatzanspruch nach Verkehrsunfall

Mein Auto ist nach einem Unfall nicht mehr fahrbereit, was habe ich für Ansprüche?

Julia Konzett: Zunächst hat ein Sachverständiger den Sachschaden, die Höhe der Reparaturkosten und den Wiederbeschaffungswert festzustellen – was unter Berücksichtigung des Baujahres, der gefahrenen Kilometer und des Allgemeinzustandes erfolgt. Ist der Wiederbeschaffungswert höher als die Reparaturkosten, wird Ihnen die Reparatur bezahlt. Bei einem Neuwagen ist auch die merkantile Wertminderung zu ersetzen. Überschreiten jedoch die Reparaturkosten den ermittelten Wiederbeschaffungswert, liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden vor. Nach Abzug eines allfälligen Restwertes für das Fahrzeug wird die Differenz als Ablöse ausbezahlt. Dies ist oft bitter, da manche „ältere“ Fahrzeuge von den Besitzern regelmäßig gewartet werden und in einem guten Zustand sind, was jedoch bei der Ablösezahlung nicht berücksichtigt wird.