Wer muss nach einem Unfall den Schaden tragen?

Mitverschulden an einem Unfall liegt dann vor, wenn der Geschädigte aufgrund eines sorglosen Verhaltens den Schadenseintritt ermöglicht.

Eine kleine Unaufmerksamkeit oder Ablenkung im Straßenverkehr und schon ist man in einen Verkehrsunfall verwickelt. Es geht oft schneller, als man denken und reagieren kann. Viele Verkehrsunfälle beschäftigen nicht selten die Gerichte, um die Ansprüche auf Ersatz von Sach- und Personenschäden zu klären. Zentrales Thema in vielen Verfahren ist die Frage des Verschuldens am Unfall.