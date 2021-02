Lawinengefahr auf der Nordkette: Stadt sperrt Kollnerweg und Zufahrt Arzler Alm

Innsbruck – Die hohen Temperaturen in Tirol locken aktuell zwar ins Freie, sorgen jedoch auch verbreitet für Lawinengefahr der Gefahrenstufe 3 (erheblich) – unter anderem auf der Nordkette. Das Amt für Wald und Natur der Stadt Innsbruck warnt am Freitag vor der Gefahr eines unkontrollierten Abgangs größerer Schneeflächen, heißt es in einer Aussendung. Bereits am Donnerstag ist eine Lawine bis in den Bereich der Arzler Alm vorgedrungen, weitere können nicht ausgeschlossen werden. Die Stadt sperrt darum vorsichtshalber den Kollnerweg (Höttinger Bild bis Gramartboden) und die Zufahrt zur Arzler Alm.