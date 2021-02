Entsorgte Asche in Breitenbacher Wald verursachte Brand

Breitenbach – Am Freitagnachmittag, gegen 15.50 Uhr bemerkte eine Spaziergängerin in einem Wald in Breitenbach, im Bereich des neu angelegten Forstweges oberhalb des Ortsteiles Ramsau, eine Rauchentwicklung, worauf sie diese meldete. Die Feuerwehr Breitenbach am Inn rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Mann aus und löschte den Brand mit Feuerlöschern. Offenbar hatte ein unbekannter Täter heiße Asche im Wald entsorgt. In der Asche konnten zahlreiche Nägel gefunden werden. Die Polizeiinspektion Kundl (Tel. 059133/7215) bittet um zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters. (TT.com)