Rapid mit Last-Minute-Sieg gegen Ried, LASK stolpert gegen Hartberg

Der ersatzgeschwächte LASK hat die Chance, Punkte auf Fußball-Bundesliga-Leader Salzburg gutzumachen, liegen gelassen. In der 19. Runde am Samstag kassierten die Oberösterreicher nach drei Siegen en suite gegen Hartberg eine 1:2-(1:2)-Heimniederlage und drohen am Sonntag bereits zehn Punkte hinter den "Bullen" zu liegen. Hartberg setzte hingegen seinen guten Trend fort und liegt drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs punktegleich mit der WSG Tirol auf Meistergruppen-Kurs.

Yusuf Demir hat Rapid vor der dritten sieglosen Partie in der Fußball-Bundesliga in Folge bewahrt. Der 17-jährige ÖFB-U21-Teamspieler traf am Samstag beim 1:0-Heimsieg der Hütteldorfer gegen Aufsteiger SV Ried erst in der 90. Minute mit einem sehenswerten Weitschuss. Der Tabellenzweite rückte damit zumindest bis Sonntag bis auf drei Punkte an Leader Red Bull Salzburg heran. Rang zwei wurde um vier Punkte abgesichert, da der LASK zu Hause gegen Hartberg mit 1:2 verlor.