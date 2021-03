Drei Täter nach Vandalismus in Absam und Thaur ausgeforscht

Absam, Thaur – Knapp eine Woche nach der Tat konnte die Polizei in Absam und Thaur drei Vandalen ausforschen, die am selben Abend Blumentöpfe zerstört hatten. Im ersten Fall hatte ein vorerst unbekannter Täter kurz vor 20 Uhr am Samstag, 27. Februar, einen Blumentopf am Gelände der Volksschule Absam Dorf zerstört, indem er in die Außenwand Löcher schlug. Die Polizei konnte mittlerweile zwei Elfjährige ausforschen, die für die Tat verantwortlich gemacht werden.