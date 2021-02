Regierung legt sich nicht fest, aber kaum Aussicht auf baldige Lockerungen

Kanzler Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Anschober (Grüne) werden am Montag einmal mehr zu möglichen Öffnungsschritten in der Corona-Krise informieren.

Wien – Im Bundeskanzleramt geben sich morgen wieder einmal viele Besucher die – hoffentlich häufig desinfizierte – Klink­e in die Hand. Zu Beginn des Corona-Gipfels um 10 Uhr sind die Expertinnen und Experten am Wort. Unter anderem dabei: die Virologin Dorothee von Laer, die Epidemiologin Eva Schernhammer und Rotkreuz-Chef Gerry Foiti­k. Gegen Mittag stoßen die Oppositionsparteien dazu, bevor die Bundesregierung gemeinsam mit den Landeshauptleuten die weitere Vorgehensweise entscheidet.

Die Wirtschaftskammer pochte auch am Sonntag auf entsprechende Weichenstellungen für Mitte März mit entsprechenden Test-Angeboten. Wie derzeit aus Regierungskreisen zu hören ist, könnte der Wirtshaus-Besuch aber doch noch eine Zeit auf das Abholen von Speis und Trank beschränkt sein. Immerhin eine Perspektive dürfte in Aussicht gestellt werden. Neues Zieldatum könnte Ostern und damit Ende März sein.

Ganz fix dürften die Pläne der Regierung diesmal tatsächlich noch nicht sein. In einer Stellungnahme am Sonntag hieß es, dass die Öffnungsschritte vom 8. Februar mit den damit verbundenen Tests bisher noch keinen massiv ansteigenden Trend in der Entwicklung der Neuinfektionen zeigten. Allerdings seien die Zunahmen der vergangenen Tage mit aller notwendigen Aufmerksamkeit genau zu analysieren und in den Beratungen über weitere Schritte jedenfalls zu berücksichtigen. Man wolle die jetzige stabile Situation nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Damit ließ man sich alle Optionen für den Montag offen.