Zwei-Meter-Mann trifft am Fließband: Kalajdzic sorgt weiter für Furore

Stuttgart – Für Sasa Kalajdzic läuft es derzeit in der deutschen Bundesliga wie am Schnürchen. Der ÖFB-Teamspieler steuerte am Samstag zum 5:1-Heimsieg über den FC Schalke 04 ein Tor bei und hat damit in den jüngsten fünf Runden immer zumindest einmal gescort. Seine bisher elf Liga-Saisontreffer bedeuten Platz sechs in der Torschützenliste. Im Schnitt netzt Kalajdzic alle 108 Spielminuten und ist aufgrund seiner vier Assists alle 84 Minuten an einem Tor beteiligt.