Franzose Faivre führt bei Riesentorlauf in Bansko nach dem ersten Durchgang

Bansko – Weltmeister Mathieu Faivre liegt auch zur Halbzeit des zweiten Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Bansko (Bulgarien) voran. Der Franzose führt 0,42 Sekunden vor dem Schweizer Loic Meillard und 0,79 vor seinem Landsmann Alexis Pinturault. Bester Österreicher ist Roland Leitinger auf Platz neun (+2,03), der Samstagdritte Stefan Brennsteiner geht als Zehnter in die Pause (+2,09). Marco Schwarz hat bereits 2,45 Rückstand, Manuel Feller 3,07. (APA)