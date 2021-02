Mindestens 18 Tote: Gewalt gegen Demonstranten in Myanmar eskaliert

Rettungssanitäter behandeln einen durch Polizeigewalt schwer verwundeten Mann in der Küstenstadt Dawei. © AFP/Handout

Yangon – Bei Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar sind am Sonntag nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros mindestens 18 Demonstranten getötet worden. Demnach gingen die Sicherheitskräfte am bisher blutigsten Tag seit dem Putsch vor vier Wochen in verschiedenen Städten des Landes brutal gegen friedliche Demonstranten vor. Die Behörde berichtete auch von mindestens 30 Verletzten.

📽 Video | Polizei geht massiv gegen Demonstranten vor:

Die Polizei ging in mehreren Städten gewaltsam gegen die Demonstranten vor und schoss unter anderem in Yangon (Rangun), der größten Stadt des Landes, in die Menge. Mehrere Demonstranten starben an Schussverletzungen. Tote wurden nicht nur aus der Wirtschaftsmetropole Yangon, sondern auch aus der südlichen Küstenstadt Dawei sowie der Stadt Bago gemeldet.

Zunächst hatte die Polizei in Yangon versucht, die Menschen mit Blendgranaten, Tränengas und Schüssen in die Luft auseinanderzutreiben. Auch Soldaten waren im Einsatz. Ein Vertreter der Vereinten Nationen sagte, er könne eine Zahl von mindestens fünf Toten bestätigen. Unter den Toten war eine Frau, die nach Angaben ihrer Tochter vermutlich einer Herzattacke erlag.

Ein Demonstrant in Dawei zeigt aufgesammelte Projektile. © AFP/Dawei Watch

Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt. Aufnahmen zeigten blutüberströmte Menschen, die von Helfern von dem Ort der Demonstration weggebracht wurden. Demonstranten errichteten Barrikaden und sangen Protestlieder. Vertreter der Polizei und des herrschenden Militärrats waren zunächst nicht für Stellungnahmen zu erreichen.

Angriffe auf Reporter

In der am Oberlauf des Irrawaddy-Flusses gelegenen Stadt Myitkyina wurde mindestens ein Journalist von Polizisten geschlagen und festgenommen, als er die Übergriffe dokumentieren wollte, wie die Lokalzeitung „The 74 Media“ berichtete. In Pyay im Zentrum des Landes wurde ein weiterer Reporter nach Angaben seines Arbeitgebers von einem Gummigeschoß getroffen, während er über die Proteste dort berichtete. In der zweitgrößten Stadt Mandalay war per Live-Übertragung zu sehen, wie Polizisten Wasserwerfer gegen die Demonstranten einsetzten.

Hunderttausende Menschen gingen seit dem Militärputsch gegen die Armee auf die Straßen. Dabei ließen sie sich bisher auch von zunehmender Gewalt und Einschüchterungen nicht abschrecken. © SAM YEH