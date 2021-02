Telfer Tausendsassa bittet zum Livestream-Talk mit Hermann Delago

Telfs – Er ist als umtriebiger Kreativer für eine Vielzahl an Projekten bekannt. Ende 2020 startete der Telfer Musiker und Multimedia-Künstler Harry Triendl ein neues Livestream-Gesprächsformat: Jeden ersten Montag im Monat holt er spannende Gäste aus den Bereichen Charity, Nachhaltigkeit, Kunst und Kultur in lockeren Interviews vor den Vorhang – entweder in seinem Atelier „kunst[k]heim“ in Telfs oder, wenn aufgrund der Corona-Auflagen nicht anders möglich, per Internet-Livecam zugeschaltet.