Nach Trennung: 60-Jähriger stach in Wörgl mit Messer auf Stieftochter ein

Wörgl – Wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt die Polizei gegen einen 60-jährigen in Wörgl wohnhaften Serben, der am Freitag seine 19-jährige Stieftochter mit einem Messer attackiert und am Hals verletzt hat. Als Motiv für die Tat wird die Trennung von der 38-jährigen Mutter der jungen Frau vermutet.

Die grausame Tat ereignete sich gegen 21.30 Uhr, als die 19-jährige Rumänin vor der Wohnung der Mutter auf die 38-Jährige wartete. Sie saß in ihrem Auto und rauchte bei halb geöffnetem Fenster eine Zigarette. Als ihre Mutter in das Fahrzeug eingestiegen war, tauchte plötzlich deren Noch-Ehemann – das Ehepaar lebt seit Monaten getrennt und das Scheidungsverfahren ist im Gange – neben dem Auto auf. Er drückte gewaltsam die Fensterscheibe der Fahrerseite weiter hinunter und attackierte seine Stieftochter mit einem Messer, indem er auf sie einstach. Die Mutter wollte ihre Tochter schützen, indem sie von der Beifahrerseite aus die Angriffe des 60-Jährigen mit den Händen abzuwehren versuchte.

Mutter und Tochter fuhren direkt zur nächsten Polizeiinspektion, wo unverzüglich sowohl die Erstversorgung des Opfers durchgeführt als auch die Fahndung nach dem Beschuldigten eingeleitet wurde. Dieser konnte gleich darauf an seiner Wohnadresse in Wörgl festgenommen werden. Das 19-jährige Opfer erlitt eine Schnittverletzung an der rechten Seite des Halses, die die Polizei als leicht einstufte. Da die Halsschlagader in der Nähe ist, hätte die Attacke aber auch tödlich enden können. Die Mutter erlitt durch die Abwehrhandlungen ebenfalls eine leichte Schnittverletzung an einem Finger.