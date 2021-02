Austria liegt nach Sieg bei St. Pölten nur noch einen Punkt hinter der WSG

Zwei Treffer in den ersten 20 Minuten ließen die Austria in St. Pölten früh auf die Siegerstraße einbiegen.

Die Wiener Austria bleibt nach einem 2:0 in St. Pölten auf Tuchfühlung zu den Top sechs der Bundesliga und hat St. Pölten wohl nachhaltig aus dem Rennen um die Meistergruppe genommen. Johannes Handl (15.) und Christoph Monschein (17.) lenkten die Partie am Sonntag früh in eine klare Bahn. Dank des Doppelschlags liegen die Wiener drei Runden vor Abschluss des Grunddurchgangs weiter auf Platz acht. Auf den Sechsten WSG Tirol fehlt allerdings nur ein Punkt.