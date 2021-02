FPÖ darf Maurers Stinkefinger-Foto nicht mehr verwenden

Maurer hatte das Foto 2017 aus Anlass des Abschieds der Grünen aus dem Parlament gepostet. Die Politikerin betonte, das mit dem Zusatz „to the haters with love“ online gestellte Foto sei eine Botschaft gegen ihre Hassposter gewesen.

Die FPÖ veröffentlichte im April 2020 auf Facebook ein Bild einer älteren Dame und daneben Maurers Stinkefinger-Foto. „Schluss mit der Verhöhnung unserer Pensionisten, Frau Maurer!“ war daneben zu lesen. Die FPÖ warf Maurer vor, sie empfehle „den von der Coronakrise gebeutelten Pensionisten, ihre Wertgegenstände in die Pfandleihanstalt zu tragen und sich zu verschulden“.

Maurer beantragte daraufhin eine Sicherungsverfügung, laut der die Freiheitlichen das Foto nicht verwenden dürfen, so die „Presse“. Die beiden ersten Instanzen gaben Maurer recht, ebenso nun der Oberste Gerichtshof (OGH).

Zur Frage, ob es sich um ein zulässiges Bildzitat handelt, erklärte der OGH, in einem solchen Fall müsse das Zitat „erkennbar der Auseinandersetzung mit dem übernommenen Werk dienen“. Maurer habe das Bild im Zusammenhang mit Hasspostings gemacht, die FPÖ aber habe es zu einem anderen Thema verwendet. Damit wird laut dem OGH der Eindruck erweckt, Maurer befürworte „eine herzlose und kalte Politik“, indem sie bedürftige Pensionisten auf die Verpfändung ihrer letzten Habseligkeiten verweise. In Wahrheit habe Maurer zur Wiederöffnung der Pfandleihanstalten aber nur erklärt, es gebe viele Leute, die bei einer Bank keinen Kredit mehr bekommen und so auf die Pfandleihhäuser angewiesen seien.