Prinz Harry besorgt, "dass sich die Geschichte wiederholen könnte"

Los Angeles – Prinz Harry (36) hat in großer Offenheit von der Besorgnis um seine Ehefrau Meghan gesprochen. "Meine größte Sorge war, dass sich die Geschichte wiederholen könnte", sagte der Sohn der 1997 bei einem Verkehrsunfall gestorbenen britischen Prinzessin Diana laut einem am Sonntagabend (Ortszeit) vorab veröffentlichten Gesprächsausschnitt eines großen Interviews des Paares mit der US-Moderatorin Oprah Winfrey. Das Interview soll in der Nacht auf 8. März ausgestrahlt werden.