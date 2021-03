Gut zu wissen: So funktionieren die Selbsttests aus der Apotheke

In den Apotheken werden Gratis-Selbsttests für zuhause abgegeben.

Wien – Die Abgabe der kostenlosen Corona-Selbsttests in den Apotheken startet heute Montag (1. März). Schrittweise soll die Bevölkerung damit versorgt werden. Da vorerst nur Tests für etwa 600.000 Personen verfügbar sind, wird prinzipiell davon abgeraten, gleich am ersten Tag in die Apotheken zu stürmen. Bis Mitte März sollen mehr Tests erhältlich sein, die Apotheken sollen sukzessive beliefert werden.