Nur einspurig befahrbar: Erdrutsch verlegte die Felbertauernstraße bei Ainet

Ainet – Auf unbestimmte Zeit müssen Verkehrsteilnehmer auf der viel befahrenen B108 Felbertauernstraße bei Ainet in Osttirol mit Verzögerungen rechnen. Nach einem Murenabgang nahe dem Gasthof Bad Weiherburg am Montag muss dieser Abschnitt vorerst einspurig geführt werden. Noch bis in den späten Vormittag war in Schüben weiteres Material nachgerutscht. „Wir haben in diesem Bereich absolut nicht mit Problemen gerechnet“, erklärte Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes Lienz, vor Ort. „Es ist leider nicht möglich auszuschließen, dass der Boden in Bewegung bleibt.“