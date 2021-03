Zwangssterilisationen in Peru: Prozess gegen Ex-Präsident Fujimori

Ein Bild aus dem Jahr 1992: Eine Pro-Fujimori-Demonstrantin in Lima.

Lima – Im Skandal um die Zwangssterilisation Zehntausender Frauen in Peru muss sich der inhaftierte Ex-Präsident Alberto Fujimori einem Prozess stellen. Ein Richter in dem südamerikanischen Land eröffnete am Montag (Ortszeit) ein Strafverfahren gegen den früheren Staatschef und mehrere weitere Ex-Regierungsvertreter. Bei einem Schuldspruch könnte der peruanische Staat zu Entschädigungszahlungen verpflichtet werden.