Eine künftige Königin: Royals stellen Kate ins Rampenlicht

Eine Herzogin zum Angreifen: Kate gibt sich immer volksnah - und genau das lieben die Briten an ihr.

London – Wenn Queen Elizabeth II. sich die künftige Königin basteln könnte, würde sie vermutlich gar nicht lange überlegen. Denn die perfekte Kandidatin steht längst bereit: Herzogin Kate, Ehefrau des Queen-Enkels William. Die 39-Jährige bietet so gut wie alles, was die Monarchin von der Gattin des künftigen Staatsoberhauptes – der „Queen Consort“, also Königsgemahlin – erwartet.