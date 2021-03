Karas drängt auf Fidesz-Suspendierung aus der EVP

Budapest/Brüssel – Die Europäische Volkspartei (EVP), die größte im Europaparlament, will am Mittwoch neue Regeln beschließen, mit der auch ganze Delegationen in Zukunft ausgeschlossen oder suspendiert werden können. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat für den Fall mit einem freiwilligen Austritt seiner nationalistisch-konservativen Fidesz-Abgeordneten gedroht. Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, will am Mittwoch sofort einen Antrag auf Fidesz-Suspendierung stellen.